Covid oggi Italia | Abrignani | “Probabile arrivo nuova variante”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Se guardiamo a quello che è successo finora, èche arriverà un’altra. Ormai Sars-CoV-2 lo conosciamo da quasi 3 anni. E abbiamo imparato che dopo un tempo variabile da 4 a 8 mesi ha generato unadi preoccupazione. Quindi è plausibile che succeda di nuovo così”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è l’immunologo dell’università Statale di Milano Sergio. Una di quelle ritenute “BQ.1.1, soprannominata Cerberus, sembra quella più quotata” sulla carta. “Ma anche di altre si è detto, per esempio dellaBeta o della Gamma, e non hanno invece avuto quel vantaggio competitivo” rispetto alla ‘collega’ dominante, “e quindi sono rimaste a una quota bassa”. Cerberus, prosegue l’esperto nella sua analisi, “secondo chi segue ...

Tanto più che la maggior parte dei pazienti viene ricoverata per patologie diverse dale la ... La variante Omicron del virus,prevalente con il sottotipo BA5, sembra abbastanza stabile" ...... i bambini hanno una grande capacità di apprendimento e quello chepotrebbe apparire un gioco, ... ma anche la cura dell'ambiente naturale e infine uno ha dato istruzioni 'anti -' con un ...Covid, 5 ricoverati in più negli ospedali pugliesi Sono in totale 121 i pazienti alle prese col virus. Nessun decesso nelle ultime ore Cala ancora il numero dei ricoverati per Covid in Puglia I morti ...Impietoso più che mai, il capogruppo consiliare di minoranza Andrea Mongillo spiattella ai quattro venti le presunte magagne scoperte dal consigliere Pietro Ca ...