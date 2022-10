“Cosa è successo davvero” GF Vip 7 | caso Marco Bellavia | si mette male per i concorrenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 ottobre 2022) GF Vip 7,continua a far discutere: nuove rivelazioni arrivano dal suo manager Tony Toscano che ad Adnkronos spiegasarebbedentro la casa del GF Vip 7. Innanzitutto una precisazione: ”Prima di entrarestava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualche non andava se ne sarebbero accorti”. ‘Quella casa è come una bolla – sottolinea – non è facile adattarsi sei isolato da tutto,aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura, supporto che purtroppo non ha avuto perché molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui”. Toscano dice di aver ...