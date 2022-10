Agenzia askanews

Possiamo partire da quattro ore disulle 40 settimanali'. Lo scrive sui social il presidente del M5S, Giuseppe. 'In Europa, molti altri Paesi si sono già mossi in questa direzione. ..."Ladel tempo di lavoro a parità di salario è una proposta che abbiamo lanciato con forza in ... Così il presidente del M5s, Giuseppe, su Facebook."Rispetto agli altri principali Paesi ... Conte:riduzione tempo lavoro a parità di salario nostra priorità Roma, 6 ott. (askanews) - 'La riduzione del tempo di lavoro a parità di salario è una proposta che abbiamo lanciato con forza in campagna ...(Adnkronos) – “La riduzione del tempo di lavoro a parità di salario è una proposta che abbiamo lanciato con forza in campagna elettorale e che porteremo avanti fin dall’inizio della nuova legislatura.