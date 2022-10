Conference League | prima vittoria per la Fiorentina | 3-0 in casa degli Hearts

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Colpo della Viola in Scozia. Laha ottenuto un importantissimo successo in, vincendo per 3-0 l’incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della2022-2023. Unacercata, voluta e trovata per la squadra di Vincenzo Italiano che, al giro di boa, si posiziona al secondo posto del girone A con 4 punti. La squadra italiana parte subito in discesa, grazie alla rete dell’1-0 trovata soltanto al quarto giro di orologio con un una grande incornata di testa di Mandragora, servito da un chirurgo assist di Terzic schierato non senza sorprese sulla fascia destra. Laquindi continua a macinare gioco, andando più volte dentro la porta avversaria e dominando in lungo in largo. Il raddoppio ...

