“Ci sposiamo” La coppia vip pronta al matrimonio dopo 2 anni di fidanzamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Manca solo l’ufficialità ma sembra ormai davvero solo questione di tempo: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti saranno presto sposi: ilè a un passo. A lanciare la bomba è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che in questi giorni ha sorpreso i due innamorati in un ristorante a Roma, in compagnia della famiglia dell’attore, riunita per festeggiare il 38esimo compleanno dell’artista. Clima disteso. Risate, coccole, sguardi complici e alla fine anche un romantico bacio al chiaro di luna.I due fidanzati non si sono fatti mancare nulla in quella che pare essere stata una serata molto speciale. La data ancora non c’è ma sembra probabile quella che porta a metà 2023. La storia fra Maria Elena Boschi, da una settimana rieletta in parlamento, e Giulio Berruti, attore che non ha certo bisogno di presentazioni, è stata molto chiacchierata fin dalle prime ...