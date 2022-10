Chi è la madre di Elenoire Ferruzzi? Il vero pilastro della sua vita

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Chi è ladi? La showgirl ha un rapporto molto speciale con la donna che l’ha messa al mondo e nutre per lei profonda stima e affetto. Anche nella Casa del Grande Fratello Vip, l’icona LGBTQ+ la nomina spesso. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

George Ciupilan ,è la mamma del concorrente del GF Vip Mentre del padre è sempre stato molto restio a parlarne, allaha spesso dedicato parole di grande affetto. L'ex concorrente del reality Il Collegio ...Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo", aveva raccontato prima del reality show in una intervista a. Qualche anno dopo laè tornata a salvarlo dalle violenze. "...George Ciupilan, chi è il padre Gigi Il concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di non avere più nessun rapporto con lui ...Andreea Rabciuc non si trova e la madre, in preda alla disperazione, chiede al fidanzato di "dire la verità" sulla giovane scomparsa in provincia di Ancona ...