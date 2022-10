Chelsea | individuato il grande colpo del 2023

...un suo pensiero sul match di mercoledì sera Una notte europea con i riflettori puntati sue ... ha rivolto un pensiero anche ad Olivier Giroud , il quale non ha mai nascosto di aver...La sensazione è che l'olandese, tutto tranne che uno stupido, abbiaalcuni problemi ...e suonano simili ai sassolini che s'è tolto Zakaria dopo essere stato spedito come un pacco al:...Passo falso del Milan che contro i Blues incassa la prima sconfitta in Champions League. Brutto colpo in casa Milan, con soli 4 tiri totali di cui 1 in porta e pesanti errori individuali nei gol del C ...Il tecnico bada al sodo e cerca il rilancio in Champions dopo la partenza stentata: "Servirà l'aiuto di Stamford Bridge. Ci sarà una ...