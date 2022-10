Chelsea | distorsione al ginocchio per Fofana | salterà il match con il Milan

Calciomercato.com

Wesley Fofana © LaPresseUna notizia certamente positiva per il giocatore e per tutto il. Escluse quindi lesioni: per il giocatore si tratta solo di unadel ginocchio. Di certo ...Brutte notizie per il. In gol ieri contro il Milan e poi uscito per infortunio, Wesley Fofana ha rimediato unaal ginocchio: i tempi di recupero sono stimati fra le 4 e le 6 settimane. Il centrale ... Chelsea: distorsione al ginocchio per Fofana, salta la sfida di San Siro col Milan Troppo Chelsea per il Milan ieri sera a Stamford Bridge, dove è andata in scena la terza e ultima gara d'andata del girone per i rossoneri, agganciati dai ...Nel corso di Chelsea-Milan non sono mancati neppure gli infortuni, arriva il responso: un mese di stop La sconfitta subita ieri a Stamford Bridge ha complicato e non poco il percorso del Milan in Cham ...