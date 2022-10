(Di giovedì 6 ottobre 2022) Brutte notizie per il. In gol ieri contro il Milan e poi uscito per infortunio,ha rimediato una distorsione al ginocchio: i tempi di recupero sono stimati fra le 4 e le 6 settimane. Il centrale francese salterà dunque il ritorno di Champions contro i rossoneri di martedì prossimo a San Siro. La sua convocazione per il Mondiale, che si disputerà dal prossimo 20 novembre al 20 dicembre in Qatar, è in fortissimo dubbio. Deschamps spera di recuperare il centrale della nazionale transalpina. SportFace.

SPORTFACE.IT

Il difensore del, uscito per infortunio in occasione del match di ieri contro il Milan, ha subito la distorsione del ginocchio destro e osserverà uno stop diun mese. A riferirlo è L'......e provare a migliorare quelli in Champions nella rivincita di martedì a San Siro contro il. ... Ecco come cambia la classifica marcatori tra chi ha segnatodue reti (dati Transfermarkt) ... Chelsea: almeno un mese di stop per Wesley Fofana, Mondiali a rischio Brutte notizie per il Chelsea. In gol ieri contro il Milan e poi uscito per infortunio, Wesley Fofana ha rimediato una distorsione al ginocchio: i tempi di recupero sono stimati fra le 4 e le 6 ...La squadra di Spalletti è quella più vicina al traguardo, Per Inzaghi decisiva la trasferta di Barcellona, più intricata la situazione per rossoneri e bianconeri ...