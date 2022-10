Cancellati i concerti di Justin Bieber a Bologna nel 2023 | stop al tour mondiale

Il musicista ex Pink Floyd aveva criticato Zelensky per la guerra con la Russia ed è stato sanzionato dal Paese filo ucraino dove non potrà portare il suo 'Farewell ......, mostre fotografiche, cene a filiera zero e workshop. Come spiegano gli organizzatori, '...che sta nella valorizzazione di elementi gustativi che in presenza di additivi verrebbero. ...Il musicista ex Pink Floyd aveva criticato Zelensky per la guerra con la Russia ed è stato sanzionato dal Paese filo ucraino dove non potrà portare il suo "Farewell Tour" ...Chris Martin è malato e i Coldplay rinviano i concerti. Il cantante della band “è affetto da una grave infezione ai polmoni“, rende noto il gruppo su Instagram, “e nelle prossime 3 settimane dovrà rim ...