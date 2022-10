Calciopoli | la Juve insiste | a ottobre ricorso al TAR

Infine l'idea di. 'Una falsità che hanno voluto peortare per distruggere il calcio Italiano. Laaveva Thuram, Trezeguet, 5 nazionali... figuriamoci se aveva bisogno di aiuti. Io parlo ...Parliamo di, tema che resta sempre in vita per Luciano Moggi , ad esempio, visto che l'ex dg dellariesce a infilare l'argomento ancora oggi in ogni discussione. Ebbene ora è ...L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi è intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” spaziando tra tanti temi. Ovviamente non potevano mancare le domande sul processo di calci ...L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi è intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit” spaziando tra tanti temi. Ovviamente non potevano mancare le domande sul processo di calci ...