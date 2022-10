Calcio | Roma ko in casa per 2-1 con il Betis Siviglia | si complica il girone di Europa League

(Di giovedì 6 ottobre 2022), 6 ott. - (Adnkronos) - Siildiper lache incassa la seconda sconfitta nel gruppo C perdendo 2-1 all'Olimpico dagli spagnoli delche volano in vetta a +5 sui bulgari del Ludogorets e a +6 sui giallorossi. Dybala sblocca la partita su rigore al 34' concesso dal Var dopo il tocco con la mano di Ruibal. Pareggia al 42' Rodriguez dalla distanza. Lava vicina al nuovo vantaggio con la traversa di Zaniolo, poi Bravo salva sulla Joya e Cristante. All'88' il gol decisivo di Luiz Henrique, nel recupero rosso diretto a Zaniolo. Mourinho manca la vittoria numero 107 che lo avrebbe fatto diventare il tecnico più vincente in solitaria nelle competizioni europee. In avvio la ...

