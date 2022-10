Borsa Milano | oggi Piazza Affari ancora in negativo | male i bancari

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – una giornata negativa per, così come per le altre Borse occidentali. Negli Usa le richieste di sussidi alla disoccupazione sono salite la scorsa settimana di 29mila unità, più di quanto ci si attendeva. Gli investitori continuano poi ad essere preoccupati dall'inflazione e dalle prospettive di possibile recessione all'inizio del 2023. Questa opzione, in particolare, è resa più pericolosa dai timori per un ennesimo rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed e della Bce. Occhi puntati anche sul prezzo del petrolio, dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione, e del gas, viste le tensioni geopolitiche con la Russia. L'euro, intanto, è in calo sul dollaro, continuando a mostrare una forte debolezza. Il Ftse Mib chiude perdendo l'1,03%, a 21.140,55 punti.