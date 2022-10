Borsa | l' Europa frena ancora prima del lavoro Usa | Milano chiude a - 1% - 2

Agenzia ANSA

Il premier Draghi ha incontrato in via bilaterale diversi massimi esponenti politici europei. Fonti di Palazzo Chigi indicano la presidente della Commissione von der Leyen, il presidente svizzero ...Tim e Inwit in discesa, WeBuild in luce . Se Tenaris (+2%) ha proseguito, grazie alla mossa Opec+ sull'output di greggio, la rimonta ininiziata nei giorni scorsi dal miglioramento della guidance sui margini della seconda parte dell'anno fornita in occasione dell'investor presentation di New York, StMicroelectronics (+1,6%) ha ... Borsa: Europa chiude in calo, pesano timori su crescita - Economia Il titolo Mps chiude in forte calo a Piazza Affari (-5,3% a 22,4 euro) mentre sono giorni decisivi per l’aumento di capitale, con l’ad Luigi Lovaglio alla ricerca di un numero di sottoscrittori suffic ...Da segnalare che, a una settimana dal debutto in Borsa, Porsche è diventata la prima casa automobilistica in Europa per capitalizzazione, battendo la capogruppo Volkswagen. Bce: frenare l’inflazione, ...