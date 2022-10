Barboncino salta sul telecomando e compra accidentalmente 70 dollari di film per adulti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Un uomo della Carolina del Nord ha ricevuto un addebito inaspettato da 70dopo che il suo, un bichon frisé, ha ordinato per errore un servizio persulla TV satellitare dell’abitazione. Secondo quanto ha riferito il Mirror, l’animale avrebbe saltellato sulin un momento di distrazione del proprietario e avrebbe completato l’operazione premendo a caso i pulsanti. Barnes, che risiede nell’area di Raleigh, ha dovuto contestare l’addebito verso il fornitore. Nonostante abbia effettuato diverse telefonate imbarazzanti per raccontare la bizzarra vicenda, l’uomo – assicurato al telefono che l’addebito sarebbe stato revocato – si è visto comunque recapitare la richiesta di pagamento. Il canale era rimasto attivo. Quando è arrivato il momento di pagare il conto della TV, Barnes ha ...

