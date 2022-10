Anticipazioni Uomini e Donne | Santino scarica Gemma Galgani?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nella puntata odierna di, perè arrivato in studio l’ennesimo corteggiatore: lui si chiama, è coetaneo della dama del trono over ed è in pensione. Con la sua aria colta, il look stravagante e la sua parlantina, il nuovo cavaliere ha colpito molto, che l’ha tenuto. Peccato però che l’uomo non sia parso entusiasta all’idea di uscire a cena conquella sera stessa.può essere quello giusto? La conoscenza trae il suo nuovo corteggiatorenon è partita col piede giusto. Il cavaliere, infatti, si è ...