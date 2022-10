Anticipazioni Amici 22 | Quarta Puntata | Raimondo Todaro Vuole Sostituire Asia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 6 ottobre 2022)22,: i cantanti ricevono un nuovo provvedimento disciplinare, mentrevaluta la possibilità dil’alunna Asia…22,: Andre e Niveo in sfida! È stata registrata da poche ore una nuovadi. Come sempre ci sono state sfide e gare tra cantanti e ballerini, ma anche polemiche e decisioni importanti da parte dei professori, come quella presa da. Lasi apre con l’annuncio di Maria De Filippi in merito ad un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti. Alcuni di loro non si sono presentati ad ...