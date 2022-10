Amici 22 | gli ospiti della prossima puntata stupiscono tutti | Un grande ritorno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Anticipazioni22: ecco chi saranno i tre, finalmente arriva anche lei. La nuova edizione didi Maria De Filippi ha ufficialmente preso il via e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Ogni settimana gli allievi si esibiscono per conquistare la fiducia dei professori e non mancano certo scontri e dure prove da superare. Il pubblico è ormai abituato anche alle anticipazioni che spuntano puntualmente ogni settimana, il programma è infatti registrato per tutta la stagione. L'unica eccezione è per la finalissima del serale che è in diretta. Questa settimana sembra proprio che Maria De Filippi si sia superata, ci saranno infatti tredavvero molto attesi dal pubblico. Moltissimi artisti decidono di assecondare l'invito ...