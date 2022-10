(Di giovedì 6 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Lantus non si è mai fermata e, con il sostegno stabile da quasi un secolo di un azionista di riferimento e delle sue centinaia di milioni di tifosi nel mondo, intende scriveredella propria storia”. E' questo l'impegno di Andrea, presidente bianconero, nella letterache accompagna il bilancio 2021-22. Un bilancio in rosso per 254 milioni di euro (“è certamente il momento più amaro”) ma “dovrebbe essere l'ultimo anno in cui registriamo impatti diretti dovuti alla pandemia”. Il club, intanto, si è dotato di una “nuova roadmap, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel giugno di quest'anno, col fine di garantire allantus lo sviluppo mantenendo il riferimento alla ...

Agnelli agli azionisti "La Juve lavora per nuovi capitoli vincenti" E' questo l'impegno di Andrea Agnelli, presidente bianconero, nella lettera agli azionisti che accompagna il bilancio 2021-22. Un bilancio in rosso per 254 milioni di euro ("è certamente il ...