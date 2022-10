Adriatico | investimento di 100 milioni fino al 2024 per nuovi ormeggi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nove strutture nell’, di cui 7 nuove e 2 progetti di espansione, prevedono tra la seconda parte del 2022 e il, per un totale che si aggira intorno ai 3.000posti barca, per uncomplessivo di oltre 100di euro che coinvolgerà Italia, Croazia e Albania. Questo è quanto emerge dal report diffuso oggi, in occasione dell’Adriatic Sea Forum a Bari: l’evento, alla sua quinta edizione, è in programma per oggia domani, venerdì 7 ottobre. L’rifà il look ai suoi Marina Sul versante italiano, oltre al completamento del porto turistico di San Pietro a Termoli, che prevede l’aggiunta di circa 100, e del porto turistico di San Foca, Lecce, che mira a ...

... a fronte di undi 36 milioni di euro, nell'ambito del progetto di riqualificazione ... Sail& Yacht', l'appuntamento internazionale itinerante dedicato al turismo via mare in, in ...... tra la seconda parte del 2022 e il 2024 invedrà nuovi ormeggi in 9 strutture (7 nuove e ... a fronte di undi 36 milioni di euro, nell'ambito del progetto di riqualificazione ...Illustrate a Bari le previsioni per il 2023 di Risposte Turismo. Per la nautica 100 milioni d’investimenti «ma il traffico potrebbe essere più ampio» ...Tra la seconda parte del 2022 e il 2024 l’Adriatico vedrà nuovi ormeggi in nove strutture (7 nuove e 2 progetti di espansione) per un totale di oltre 3.000 nuovi posti barca, con investimenti superior ...