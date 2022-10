Zaporizhzhia | Putin firma decreto | “E’ proprietà russa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato unche inserisce la centrale nucleare difra ledella Federazione. Lo riporta l’agenzia stampa di stato Tass. La centrale ucraina di, la più grande d’Europa, è occupata dalle truppe russe. L’impianto si trova nell’omonima regione ucraina, che è stata parzialmente occupata dalle truppe di Mosca e che la Russia ha annunciato illegalmente di aver annesso. Intanto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, come ha annunciato lui stesso in un tweet con una foto in cui sale su un treno, è partito per Kiev, dove ha in agenda “incontri importanti”. “La necessità di una zona di sicurezza e protezione nucleare ...