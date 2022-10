WWE | Annunciati ulteriori match a stipulazione speciale per NXT Halloween Havoc

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Manca ormai poco alla terza edizione di NXT; l’appuntamento è previsto per il prossimo 22 ottobre. La card dell’evento sta prendendo sempre più forma e ieri sera durante NXT sono stati. Per quanto riguarda la divisione femminile, Cora Jade e Roxanne Perez si affronteranno in un Weapons Wild. Taleè stata decisa, durante il Grayson Waller Effect Talk Show, per il tramite di una ruota girevole in cui erano presenti varie tipologie di. L’altroannunciato è quello tra Julius Creed e Damon Kemp i quali si affronteranno in un Ambulance. Creed ha annunciato la ...