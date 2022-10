Volley femminile | la nuova classifica dell’Italia ai Mondiali | sarà sfida alla Cina per il primo posto?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Italia rialza la testa dopo la sconfitta di ieri con il Brasile e supera il Giappone per 3-1, conservando ilnella Pool E e facendo un passo avanti ormai quasi definitivo verso la qualificazione ai quarti di finale dei Campionatidi2022. Le Azzurre devono ancora affrontare l’abbordabile Argentina e la temibilenella seconda fase della rassegna iridata, con l’ultimache potrebbe diventare uno scontro diretto per ilnel girone. La selezione asiatica, vincendo le quattro partite che deve ancora disputare, scavalcherebbe infatti le vice-campionesse iridate in carica. Ricordiamo che ilcriterio da prendere in considerazione è quello del numero di vittorie ...