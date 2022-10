Violazione del 'budget cap': ecco che cosa rischia la Red Bull e come cambia il Mondiale di F1 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A Marina Bay ha vinto Perez davanti alle Ferrari di Leclerc e Carlos Sainz. Ma durante tutto il Gp di Singapore si è parlato solo della Violazione del budget cap da parte soprattutto della Red Bull (e ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) A Marina Bay ha vinto Perez davanti alle Ferrari di Leclerc e Carlos Sainz. Ma durante tutto il Gp di Singapore si è parlato solo delladelcap da parte soprattutto della Red(e ...

INFN_ : Congratulazioni a A. Aspect, J. Clauser e A. Zeilinger, vincitori del @NobelPrize per la fisica 2022 per esperiment… - riotta : L'illegale annessione dei territori #Ucraina da parte di Putin, in violazione del diritto internazionale, allunga l… - JackSimoncelli : @sbonaccini Di nazisti, per ora, vedo solo chi ha messo un Pass per lavorare e vivere liberamente e una violazione… - _carloneri_ : RT @ProVitaFamiglia: L'#aborto non è altro che la violazione del diritto alla Vita del nascituro. #provita #prolife #StopAborto #dirittiu… - Davide70405052 : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimoni… -