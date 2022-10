VIDEO Italia-Giappone 3-1 | Mondiali volley femminile 2022 | highlights e sintesi Le azzurre ipotecano i quarti

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ha battuto ilper 3-1 (20-25; 25-20; 25-14; 25-15) aidi. Le Campionesse d’Europa hanno rialzato la testa dopo la sconfitta al tie-break rimediata ieri pomeriggio contro il Brasile e hanno conquistato la sesta vittoria in questa rassegna iridata. Lehanno messo una serissima ipoteca sulla qualificazione aidi finale. Paola Egonu ha compiuto un balzo in avanti rispetto a ieri e ha messo a segno 26 punti, ben lanciata dalla palleggiatrice Alessia Orro. La centrale Anna Danesi continua a viaggiare a mille (13 punti, 2 muri), bella prova da parte della schiacciatrice Miriam Sylla (13 punti, 3 muri) supportata da Caterina Bosetti (12). Di seguito ilcon gli ...

Adnkronos

