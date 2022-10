Video | Giroud si confonde tra italiano e inglese prima di Chelsea - Milan

fraletizia : @tancredipalmeri Pare che nel video si sia girato Giroud - tancredipalmeri : Notte brava in salsa rossonera? Polemiche in Francia su Giroud che, riportano i media danesi, dopo la sconfitta de… - ItsAhmedIndeed : RT @GoalItalia: Switch improvviso! ?? #Giroud passa dall’italiano all’inglese senza neanche accorgersene… ???????????????????? - GoalItalia : Switch improvviso! ?? #Giroud passa dall’italiano all’inglese senza neanche accorgersene… ???????????????????? - fradettofanpage : RT @GiovanniDElia11: #Giroud carica la squadra alla vigilia di #ChelseaMilan #ChampionsLeague -

Eurosport IT

Alla vigilia della gara di Champiuons League tra Chelsea e Milan, il francese Oliviersembra emozionarsi fin troppo e si confonde tra italiano ...Di seguito alcune dichiarazioni di Pioli ai microfoni di Prime: SULL'ESPERIENZA CHAMPIONS E ... SU OLIVERNon è solamente un grande giocatore e un grande campione ma è una persona di uno ... "Sorry I speak english" Giroud inizia a rispondere alla domanda in italiano poi cambia lingua e... Stefano Pioli, intervistato da Prime Video, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista ... È un ragazzo sempre disponibile, sereno, sorridente". Su Giroud: "Non è solamente un grande giocatore e un ...Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA ...