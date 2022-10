Vi ricordate Niccolò | il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini? La sua trasformazione fisica è impressionante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)hanno avuto due figli nel corso dei loro anni insieme,e Giacomo. Il primogenito oggi fa il personal trainer ed ha un fisico statuario. Vediamo com'è diventato oggi 'Nick'.è una delle conduttrici italiane più famose in circolazione. La sua avsul piccolo schermo inizia in maniera singolare: tra il 1985 e il 1986 partecipa come concorrente a due famosi show dell'epoca, W le donne e Il gioco delle coppie, entrambi prodotti Mediaset. Poco più tardi ricopre il ruolo di valletta sia in Rai, al fianco di Giancarlo Magarlli, che in Mediaset, come valletta di Telemike, la trasmissione di Mike Bongiorno. Con il passare del tempo passa da valletta a giornalista, ricoprendo il ruolo di inviata per ...