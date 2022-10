Vedete questa foto? Meghan umilia Harry | occhio al dettaglio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non mancano le frecciata a distanza in quella che per certi versi fu la Royal Family. Dopo le liti tra fratelli, ma anche tra padre e figlio, la coppia formata dal principee la moglieMarkle è sempre più distante dal resto dei parenti. Nemmeno la morte della Regina Elisabetta ha permesso alla famiglia di dimenticare i vecchi dissapori. Anzi, i duchi di Sussex non hanno evitato provocazioni. Lo dimostra il re Carlo che ha deciso di pubblicare uno scatto che lancia un chiaro messaggio. Ossia compattezza tra quelli che sono i suoi cari: la moglie Camilla, il primogenito William e la nuora Kate Middleton. Laè stata scattata in concomitanza con la scomparsa di Elisabetta II. Una sorta di "replica" a quanto fatto pochi giorni prima da. I due si erano fatti ...