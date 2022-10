Usa e Corea del Sud rispondono all'attacco nordcoreano 5 missili nel mar del Giappone, 1 si schianta al suolo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I già fragili equilibri militari a livello internazionale si complicano ogni giorno di più. Come se non bastassero le minacce di usare armi nucleari da parte dei russi per conquistare l'Ucraina, adesso è partito un attacco missilistico che sembra il preludio di una terza guerra mondiale. Stati Uniti e Corea del Sud hanno sparato almeno quattro missili terra-terra nel Mar del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando fonti militari sud Coreane. I lanci giungono il giorno dopo la provocazione nordCoreana, che per la prima volta in cinque anni aveva sparato un missile balistico sul Giappone. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 ottobre 2022) I già fragili equilibri militari a livello internazionale si complicano ogni giorno di più. Come se non bastassero le minacce di usare armi nucleari da parte dei russi per conquistare l'Ucraina, adesso è partito unstico che sembra il preludio di una terza guerra mondiale. Stati Uniti edel Sud hanno sparato almeno quattroterra-terra nel Mar del. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando fonti militari sudne. I lanci giungono il giorno dopo la provocazione nordna, che per la prima volta in cinque anni aveva sparato un missile balistico sul. Segui su affaritaliani.it

repubblica : Sud Corea e Stati Uniti lanciano missili sul mar del Giappone contro bersagli simulati in risposta al missile norco… - repubblica : Sud Corea e Usa lanciano 4 missili in risposta a quello lanciato dalla Corea del Nord - Agenzia_Ansa : Missili Usa-Seul in risposta a test Corea Nord su Giappone. Usa e Corea del Sud rispondono con 5 missili terra-terr… - VittoriaMassa : Chiediamoci perché gli stati uniti sempre in mezzo... - Gazzettino : Corea Nord, Usa e Seul lanciano 4 missili nel Mar del Giappone: uno si schianta al suolo per errore. Ecco la rispos… -