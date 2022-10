«Una petizione per Mertens, Raspadori è una scommessa» (lo stupidario dei tifosotti) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Facciamo una petizione: Mertens deve restare a tutti i costi! Raspadori è giovane, una scommessa, solo un pazzo può pensare che può prendere il posto del miglior marcatore della storia del Napoli”. Nel giro di qualche settimana Raspadori ha segnato tre gol in Champions e due in Nazionale ed è unanimemente riconosciuto come il più interessante talento del calcio nazionale, mentre Mertens in Turchia non ha ancora realizzato una sola rete! “Non si può sostituire Insigne con un gioggiano”. In undici gare il “gioggiano” ha già segnato sei gol (senza tirare i rigori) e realizzato tre assist, ha procurato rigori e cartellini a iosa ed è diventato il nuovo idolo dei tifosi. “Ma davvero si pensa di rimpiazzare Koulibaly, il miglior difensore del campionato italiano e tra i migliori al mondo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Facciamo unadeve restare a tutti i costi!è giovane, una, solo un pazzo può pensare che può prendere il posto del miglior marcatore della storia del Napoli”. Nel giro di qualche settimanaha segnato tre gol in Champions e due in Nazionale ed è unanimemente riconosciuto come il più interessante talento del calcio nazionale, mentrein Turchia non ha ancora realizzato una sola rete! “Non si può sostituire Insigne con un gioggiano”. In undici gare il “gioggiano” ha già segnato sei gol (senza tirare i rigori) e realizzato tre assist, ha procurato rigori e cartellini a iosa ed è diventato il nuovo idolo dei tifosi. “Ma davvero si pensa di rimpiazzare Koulibaly, il miglior difensore del campionato italiano e tra i migliori al mondo ...

