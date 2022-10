Una mostra alla Barcolana celebra i 30 dalla vittoria del Moro di Venezia

ExibArt

Il Gruppo FS è partner della"Rubens a Genova" per raccontare Pieter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. Dedicata ... Il progetto " spiega il Gruppo FS innota " nasce per ricordare i ...Il Gruppo FS è partner della"Rubens a Genova" per raccontare Pieter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. Dedicata ... Il progetto " spiega il Gruppo FS innota " nasce per ricordare i ... Casting the Castle III: sulla durata di una mostra in loop La Mostra del Bitto ritorna al passato, agli anni che hanno preceduto la pandemia, per guardare al futuro, ritrova la sua formula tradizionale e la rinnova lungo il percorso di avvicinamento alle Olim ...Dal 7 al 20 ottobre a Villa Recalcati sarà ospitata la mostra fotografica #IOnonESISTO, progetto fotografico narrativo sul tema dei disturbi alimentari. In Italia circa tre milioni di persone soffrono ...