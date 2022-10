Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 5 ottobre 2022 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45 Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 5 ottobre 2022, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Nunzio ha deciso di dare un taglio alla sua parentesi a Capo Verde: le cose stanno peggiorando di giorno in giorno e deciderà di tornare a Napoli. Solo qui potrà cercare di fare qualcosa per Chiara, aiutato dalla sua famiglia. La Petrone deciderà di seguire il suo compagno ma con grande paura. La giovane è consapevole che, una ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Unal: ecco cosa succederà nelladidella nota soap in onda su Rai 3 alle 20:45 Unal: ecco cosa succederà nelladidella nota soap Rai, in onda su Rai 3 alle 20:45. Come di consueto anche stasera, 5, vedremo un nuovo episodio della storica soap ed ecco cosa succederà. Nunzio ha deciso di dare un taglio alla sua parentesi a Capo Verde: le cose stanno peggiorando di giorno in giorno e deciderà di tornare a Napoli. Solo qui potrà cercare di fare qualcosa per Chiara, aiutato dalla sua famiglia. La Petrone deciderà di seguire il suo compagno ma con grande paura. La giovane è consapevole che, una ...

