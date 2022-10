Un aiuto per i cittadini: ad Isola Sacra riapre lo sportello di Forza Italia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Fiumicino – “Prosegue incessante il nostro impegno per il territorio. Da sempre al fianco dei cittadini, per supportarli ed ascoltare le loro necessità, Forza Italia riapre ad Isola Sacra lo sportello del cittadino. Nella sede di via F. Martinengo 72, traversa di via delle Meduse, da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30, esponenti del partito di Berlusconi saranno presenti presso lo sportello, pronti ad ascoltare le voci dei residenti: lamentele, proteste, segnalazioni, elementi di vita quotidiana che possono essere migliorati, con lo scopo di garantire il benessere della collettività. Le porte sono aperte, vi aspettiamo”. Ad annunciarlo, in una nota, sono Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Fiumicino – “Prosegue incessante il nostro impegno per il territorio. Da sempre al fianco dei, per supportarli ed ascoltare le loro necessità,adlodel cittadino. Nella sede di via F. Martinengo 72, traversa di via delle Meduse, da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30, esponenti del partito di Berlusconi saranno presenti presso lo, pronti ad ascoltare le voci dei residenti: lamentele, proteste, segnalazioni, elementi di vita quotidiana che possono essere migliorati, con lo scopo di garantire il benessere della collettività. Le porte sono aperte, vi aspettiamo”. Ad annunciarlo, in una nota, sono Alessio Coronas, capogruppo diFiumicino, ...

