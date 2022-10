Ultime Notizie – I taxi volanti potrebbero arrivare a Roma già nel 2024

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si scrive mobilità aerea urbana (Uam), si legge. Non è fantascienza ma una scommessa su cui Adr sta accelerando. E’ pronto e sarà presentato domani il primo prototipo italiano di vertiporto, lo spazio necessario al decollo e all’atterraggio, con un hangar e tutta l’attrezzatura necessaria per coordinare a terra le operazioni di volo. E si punta alper il debutto del servizio sulla rotta fra l’aeroporto di Fiumicino e il centro di. Quando saranno pronte le certificazioni, Easa, Enac e Enav, sarà possibile iniziare a far volare i Volocity, gli apparecchi prodotti dalla società tedesca Volocopter. Si prevedono per il tragitto 20 minuti di percorrenza e un prezzo di poco inferiore a 150 euro. Volocopter sta sviluppando il primo business al mondo di mobilità aerea urbana sostenibile e scalabile ...