Ultime Notizie – Gb | Liz Truss al 14% dei consensi | sotto peggior risultato Johnson

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La nuova premier britannica Lizprecipita nei. Solo il 14% dei britannici afferma di averne un’opinione favorevole, in forte calo rispetto al già non esaltante 26% registrato fra il 21 e il 22 settembre, evidenzia oggi un sondaggio Yougov.ha ormai superato ii risultati del suo predecessore conservatore Borise dell’ex leader laburista Jeremy Corbyn. Il 73% dei britannici ha un’opinione sfavorevole di, compreso un 55% di molto sfavorevoli. Il suo livello di gradimento è in negativo e arriva a -59, oltre ii risultati diin luglio (-53) e di Corbyn nel giugno 2019 (-55). Il sondaggio si basa su un campione di 1.751 adulti intervistati fra il primo e il 2 ottobre, ovvero alla vigilia del ...

Sky Tg24

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...TEMI: aziende friuli Best Managed Companies Award calligaris group calligaris manzano imprese friulifriuli premio calligaris manzano premio deloitteLa Calligaris di ... Ultima ora, le ultime notizie di cronaca di oggi 5 ottobre. LIVE Tra gli ultimi casi quello del film Pixar Lightyear in Arabia Saudita perché si vedeva il bacio fra due donne. Da Zootropolis a Onward: i pochi personaggi gay dei cartoon E anche se la lista piano ...Su 2.074 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati sono 1.188. Così la divisione dei nuovi casi per provincia: 354 Ancona, 152 Ascoli Piceno, 140 Fermo, 264 Macerata, 231 Pesaro e Urbino, 47 f ...