Ultime Notizie – Fontana | ‘6 | 5 mln per Bergamo e Brescia capitali italiane’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) “sono baluardi del nostro territorio, due realtà importanti della storia e del futuro della Lombardia, simbolo di patrimoni produttivi e di operosità al servizio del bene comune”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di ‘2023’ tenutasi oggi a Milano. “La candidatura in tandem diha rappresentato un unicum, un’occasione di rinascita e di ripartenza dopo l’esperienza del Covid. Il lavoro di squadra, insieme a tutti gli attori del territorio, consentirà di trasformare l’evento in una grande opportunità: aver individuato la cultura come fattore di sviluppo è certamente un merito”, ha spiegato. Regione Lombardia ha “subito aderito con ...