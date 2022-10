Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 474 contagi e 5 morti A Roma 1 738 nuovi casi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono 3.474 ida Coronavirus, 5 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5nella Regione. Nelle24 ore sono stati processati 3.597 tamponi molecolari e 16.978 antigenici con un tasso di positività del 16,8%. I ricoverati sono 473, 15 in più da ieri, 29 le terapie intensive, una in più da ieri, e 2.206 i guariti. Icittà sono a quota 1.738. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultimi ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 613 i; Asl2: sono 667 i...

Sky Tg24

Arriva a Napoli , per la sua prima tappa al Sud Italia, la , occasione unica per incontrare i giovanissimi della terza città d'Italia e avvicinarsi ai loro bisogni. Una settimana ricca di esperienze e ...E chi l'avrebbe mai detto I clienti italiani della piattaforma eToro , cioè il 6% della rete di 30 milioni di investitori che condividono conoscenze e strategie, hanno concentrato l'attenzione sulla ... Ultima ora, le ultime notizie di cronaca di oggi 5 ottobre. LIVE Questa volta si ferma Correa per un risentimento al ginocchio. Con un comunicato stampa la società ha dato gli ultimi aggiornamenti: "L'argentino ha svolto oggi esami clinici e strumentali dopo ...Il suo nome è diventato davvero sempre più famoso in questi ultimi anni soprattutto grazie al ruolo della Bonas che interpretava all’interno di Avanti un altro. Da quel momento in poi la sua carriera ...