Ultime Notizie – Chelsea-Milan | dove vedere la partita oggi in tv e in streaming

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)in campo5 ottobre alle 21, allo Stamford Bridge di Londra, per il match valido per la terza giornata del Gruppo E di Champions League. Comela? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Per poterlain diretta tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione