Ultime Notizie – Cancro endometrio | in Italia la prima immunoterapia su misura

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’segna un gol decisivo contro ildell’utero, per la precisione contro i tumori dell’, che coprono la quasi totalità delle neoplasie del corpo uterino. Dostarlimab, un anticorpo monoclonale anti Pd-1 approvato un paio di settimane fa in, primo Paese europeo ad autorizzarlo, promette di riattivare le naturali capacità di difesa in quasi un terzo delle circa 10mila pazienti che ogni anno inricevono una diagnosi di carcinoma endometriale: quelle il cuipresenta una particolare struttura molecolare associata alla mancata correzione degli errori di replicazione del Dna (tumori dMMR/MSI-H). Fra queste, 6 su 10 trattate con il nuovo farmaco dopo fallimento della chemioterapia mantengono il controllo della malattia per oltre 2 anni. ...

