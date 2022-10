Udienza Generale 5 ottobre | Papa Francesco | “La vita spirituale ha le sue password”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nell’di mercoledì 5prosegue sul tema del discernimento. In questa occasione si sofferma sull’importanza di conoscere sé stessi per sfuggire dalle tentazioni e le manipolazioni del demonio. Conoscere le “” d’accesso per la, per sfuggire alla tentazione del demonio e saper operare nella giusta strada per il discernimento. Sono questi i passaggi su cui si sofferma la catechesi diin occasione dell’di mercoledì 52022. @Credits AnsaSaper riconoscere la malvagità dietro alle “parole suadenti” che presentano “cose belle ma illusorie“. Ed è a questo che servono quelle che ...