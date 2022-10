Ucraina | Ue approva nuovo pacchetto sanzioni contro Russia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – I Paesi membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per undila, l’ottavo dall’inizio dell’aggressione militare all’. Lo ha annunciato la presidenza ceca su Twitter parlando di ”forte risposta della Ue all’annessione illegale di territori dell’da parte di Putin”. Formalmente ”seguirà una procedura scritta e leentreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”, ha precisato su Twitter Edita Hrda, rappresentante permanente della Repubblica ceca presso l’Ue. Neldi, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, è inserito il price cap al petrolio russo. L’accordo ...

L'Unione europea approva nuove sanzioni contro la Russia, l'ottavo pacchetto messo sul tavolo da Bruxelles contro Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione ...Gli Stati membri dell'UE hanno approvato mercoledì una nuova serie di sanzioni contro la Russia, che comprenderanno un tetto al prezzo del petrolio russo. La mossa arriva in risposta all'escalation ...