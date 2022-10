Ucraina, scoperta un’altra camera della torture a Pisky-Radkivski: il ministero della Difesa pubblica due foto scioccanti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una maschera antigas fatta indossare a una vittima, coperta con uno straccio che bruciava e poi sepolta viva. Una scatola piena di corone dentali d’oro, strappate via dalla bocca dei cittadini ucraini. Sono le due foto pubblicate dal ministero della Difesa di Kiev su Twitter, che parla di una «camera di tortura a Pisky-Radkivski». È l’ultima di una serie di strutture allestite in territorio ucraino dagli occupanti russi per torturare ed estorcere informazioni. «Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?», è la domanda con cui si conclude il post del ministero della Difesa ucraino. della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una maschera antigas fatta indossare a una vittima, coperta con uno straccio che bruciava e poi sepolta viva. Una scatola piena di corone dentali d’oro, strappate via dalla bocca dei cittadini ucraini. Sono le duete daldi Kiev su Twitter, che parla di una «di tortura a». È l’ultima di una serie di strutture allestite in territorio ucraino dagli occupanti russi per torturare ed estorcere informazioni. «Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’occupata?», è la domanda con cui si conclude il post delucraino....

universo_astro : RT @mariamacina: Le ambiguità sull’invasione russa non sono legate a equilibri politici, ma derivano dal sistema budellare di un partito ch… - Ruth28059315 : RT @Gianl1974: 1/4 Kyiv, scoperta nuova camera delle torture in regione Kharkiv Una nuova camera della tortura usata dalle forze russe è st… - AlvisiConci : RT @mariamacina: Le ambiguità sull’invasione russa non sono legate a equilibri politici, ma derivano dal sistema budellare di un partito ch… - alexa5313 : RT @mariamacina: Le ambiguità sull’invasione russa non sono legate a equilibri politici, ma derivano dal sistema budellare di un partito ch… - AngelaAngelmi : RT @mariamacina: Le ambiguità sull’invasione russa non sono legate a equilibri politici, ma derivano dal sistema budellare di un partito ch… -