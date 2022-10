Ucraina: Russia avverte gli Usa del rischio di scontro militare diretto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos) - La decisione degli Stati Uniti di inviare più aiuti militari all'Ucraina "aumenta il pericolo di uno scontro militare diretto" tra Russia e Occidente. L'avvertimento arriva dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, che ha definito gli aiuti una "minaccia immediata" per Mosca, descrivendo quindi gli Stati Uniti come "partecipanti al conflitto". Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 625 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Il contributo statunitense in armi ha contribuito ad aiutare l'Ucraina contro le forze russe, dando modo alle truppe di Kiev di compiere progressi significativi nel nord-est e nel sud del paese nelle ultime settimane. L'ultimo invio statunitense include altri quattro sistemi a razzo multiplo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mosca, 5 ott. (Adnkronos) - La decisione degli Stati Uniti di inviare più aiuti militari all'"aumenta il pericolo di uno" trae Occidente. L'avvertimento arriva dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, che ha definito gli aiuti una "minaccia immediata" per Mosca, descrivendo quindi gli Stati Uniti come "partecipanti al conflitto". Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 625 milioni di dollari in aiuti militari all'. Il contributo statunitense in armi ha contribuito ad aiutare l'contro le forze russe, dando modo alle truppe di Kiev di compiere progressi significativi nel nord-est e nel sud del paese nelle ultime settimane. L'ultimo invio statunitense include altri quattro sistemi a razzo multiplo ...

