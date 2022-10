Ucraina | Kiev | ‘morti 61 000 soldati russi | distrutti 2 435 tank'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022), 5 ott. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 61.000 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 61.000 uomini, 2.435 carri armati, 5.038 mezzi corazzati, 1.414 sistemi d'artiglieria, 341 lanciarazzi multipli, 177 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 266 aerei, 232 elicotteri, 3.841 autoveicoli, 15 unità navali e 1.032 droni.

