Tutte le novità sportswear da scoprire dopo la MFW

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono 1952 gli artisti che ricoprono Piazza Duomo di Milano di un bianco niveo, e non si tratta di un numero qualsiasi perché parliamo dell’anno di fondazione per Moncler: 700 ballerini, 200 musicisti, 100 coristi e 952 modelli insieme per festeggiare il 70esimo anniversario del marchio. La prima ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi inaugura l’evento, ma il protagonista indiscusso è indubbiamente l’iconico piumino Maya che per l’occasione presenta un’edizione limitata dove aggiunge al memorabile logo il simbolo dell’infinito che avvolge il numero 70, per non parlare della nuova palette colori. Le sorprese non finiscono qui, perché il Presidente e Amministratore Delegato Remo Ruffini ha invitato sette designer che hanno fatto parte della storia del brand per creare sette nuove versioni del celebre piumino: a partire dal 15 ottobre potremmo ammirare ogni settimana una nuova ...