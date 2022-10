Trenti Sibioc | ‘test innovativi valutano efficacia vaccini anti-Covid’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – I continui progressi della medicina di laboratorio consentono oggi di verificare con esattezza la risposta immune dell’organismo per valutare l’della vaccinazione nell’uomo. Non solo scoprire la presenza di virus ecorpi, dunque, ma l’intera la risposta immune rispetto alla malattia e vaccinazione contro il Covid 19. “Nei malati oncologici o in chi è colpito da patologie autoimmuni questa verifica è molto importante”, spiega Tommaso, presidente di(Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio) e direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio e anatomia patologica dell’Aou di Modena. “Il nostro lavoro permette di indicare ai clinici qual è il reale stato immunitario del paziente, per prevedere come potrà reagire a ...