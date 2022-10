Transizione ecologica | quali impatti sulle aziende? Lo studio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’emergenza climatica è ormai un’evidenza sotto gli occhi di tutti e la riduzione delle emissioni di gas serra al fine di diminuire la temperatura media globale una necessità non più rimandabile.su? In questo contesto, un ruolo centrale nel contenimento delle emissioni è svolto anche dalle imprese, le, proprio per questo, si trovano a dover fronteggiare un rischio diche può consistere in perdite di operatività o, per gli operatori finanziari, in rendimenti inferiori sugli investimenti. Unodel REPAiR Lab (Responsible, Patience and Reliable Finance Lab) – il laboratorio di SDA Bocconi e CRIF sulla finanza responsabile e sostenibile – evidenzia che ...