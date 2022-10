Tragedia al tirocinio | morto schiacciato dal furgoncino

Le morti di ragazzi in stage o durante l'alternanza sono state unaper tutta la comunità, ... Per gli studenti di questi istituti, anzi, il periodo diè fondamentale e, se non ...... 18 anni appena compiuti, straziato da una barra pesante due tonnellate durante ilalla ... A Giuliano l'ineffabile Bianchi ha dedicato poche parole: "Ho appreso con dolore della. Una ...Un giovane 18enne di Noventa è morto durante un tirocinio. Non è il primo, purtroppo. Una tragedia che ha scosso tutta Italia, quella di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia… Leggi ...Una tragedia che ha scosso tutta Italia, quella di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia, comune del Veneziano, morto venerdì 16 settembre, nel pomeriggio, in un incidente sul lavoro… Leggi ...