“Torna al GF Vip”. Marco Bellavia, la notizia fa felici tutti: la decisione del programma. Cosa sta per succedere (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Marco Bellavia sta per Tornare al GF Vip 7. Dopo gli accadimenti nella casa, si rende noto che la produzione starebbe pensando di riportare quest’ultimo nel programma. Non si capisce bene in che modo, se in forma di opinionista in studio o direttamente nella casa (di nuovo). Sono passati alcuni giorni dal suo allentamento dalla famosa abitazione di Cinecittà. E naturalmente il suo profilo Instagram è già pieno di stories che raccontano Cosa è accaduto in queste ore. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà da tutti i suoi follower. Im queste ore l’ormai ex gieffino ha postato una foto in cui recita la frase detta ai suoi coinquilini durante le ultime nomination. “Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Perché se una persona ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022)sta perre al GF Vip 7. Dopo gli accadimenti nella casa, si rende noto che la produzione starebbe pensando di riportare quest’ultimo nel. Non si capisce bene in che modo, se in forma di opinionista in studio o direttamente nella casa (di nuovo). Sono passati alcuni giorni dal suo allentamento dalla famosa abitazione di Cinecittà. E naturalmente il suo profilo Instagram è già pieno di stories che raccontanoè accaduto in queste ore. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà dai suoi follower. Im queste ore l’ormai ex gieffino ha postato una foto in cui recita la frase detta ai suoi coinquilini durante le ultime nomination. “Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano. Perché se una persona ha ...

