Tiziano Ferro esce col nuovo album “Il mondo è nostro”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Svelate oggi le 13 tracce che faranno parte di "Il", ilattesodi, nei negozi tradizionali e in digitale dal prossimo 11 novembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia. L`, già disponibile per il preorder, ospiterà grandi artisti italiani e internazionali come Sting che conrilegge il brano tratto dal suo ultimo"For Her Love", Roberto Vecchioni che duetta connell`inedita "I Miti", Caparezza per la prima volta accanto ain "L`angelo degli altri e di se stesso", thasup che condivide con"r()t()nda" - già al secondo posto nella classifica Spotify - e l`attrice e conduttrice Ambra Angiolini ...